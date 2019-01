LIVE | Sein brand meester gegeven voor zeer grote brand in busstalling

VideoLITH - In de busstalling van Maaskant Reizen in Lith is dinsdagochtend een zeer grote brand uitgebroken. De brand is overgeslagen naar het kantoorgedeelte van het gebouw. De Meester van Coothstraat (N625), waaraan het pand ligt, is in beide richtingen afgesloten. Kort voor 13.00 uur is het sein brand meester afgegeven.