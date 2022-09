Luciakerk Ravenstein zet de deur even op een kier tijdens de Open Monumentendagen

Blazers zetten de toon bij Vierde Beeld in Oss

OSS - De komende uitvoering van Het Vierde Beeld in Oss staat in het teken van blaasmuziek. Een bigband en twee jazz-gezelschappen zetten donderdag de toon in de Groene Engel. Onder hen de rijzende jazz-ster Bram van de Glind uit Lith.

7 september