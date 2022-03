Lydia Fraaije is biomimicry architect: ‘We zijn het verleerd om van de natuur te leren’

Stille Getuigen In een te klein stembureau bij de zusters in Megen was het stemgeheim niet echt geheim, iedereen kon meekijken

MEGEN/OSS - De stemlokalen zijn open. Deze woensdag wordt de verkiezingsstrijd beslist. Sinds de gemeentewet van Thorbecke uit 1851 wordt het gemeentebestuur direct gekozen door de kiesgerechtigden. Er kon nog schriftelijk gestemd worden, maar wel per verzegelde brief, want het stemgeheim was heilig. Over de inrichting van het stemlokaal laat de Kieswet zich niet uit, zolang het stemgeheim maar gewaarborgd is. In Megen was dat bijna een eeuw geleden niet geheel het geval.

14 maart