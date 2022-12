Maarten Everling verhuisde natúúrlijk voor zijn nieuwe baan als wethouder: ‘Wil deel uitmaken van Bernheze’

Nakaarten 2022: juli Hoe corona steeds weer de spotlights van q-koorts steelt: ‘Frustre­rend, om jaloers van te worden’

HERPEN/OSS - Even was er de hoop dat alle aandacht voor corona ook hen verder zou helpen. Maar van die wens is bij de meeste q-koortspatiënten weinig over. Deze zomer ging uitgerekend door covid zelfs een streep door hun eigen festival in Herpen.

22 december