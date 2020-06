Maasbrug bij Ravenstein twee nachten dicht voor onderhoud

In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 juni is de A50 dicht tussen knooppunt Bankhoef bij Wijchen en de afrit Ravenstein. De nacht erna is het traject in noordelijke richting aan de beurt. Beide keren gaat het om het tijdvak van 21.00 tot 5.00 uur. Verkeer moet in beide nachten omrijden. De brug bij Grave is de dichtstbijzijnde oversteek over de Maas.