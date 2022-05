Maaskant Reizen ziet vakantieganger massaal Oost-Europa mijden: ‘In 2019 1000 reizigers voor Polen, nu 4’

Directeur Richard Smits van Maaskant Reizen uit Lith kan er kort over zijn. ,,Oost-Europa is bij onze reizigers even helemaal uit. Om je een voorbeeld te geven: in 2019, het laatste jaar voor corona uitbrak, hadden we 750 tot 1000 reizigers voor onze busreizen naar Polen. Voor dit jaar hebben we er welgeteld nog 4. De rest heeft geannuleerd.‘’