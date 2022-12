Macharen moet terug naar de tekentafel voor uitbreidingsplan op voetbalvelden

Nu ook strijd tegen mestverwer­king in Oijen: ‘Wij werden ’s nachts gewekt door een stankgolf’

DEN BOSCH/OIJEN - Is de mestverwerkingsinstallatie in Oijen een simpele afvalscheider of kan zij aangemerkt worden als een nuttige toepassing? Dat lijkt de hamvraag voor de rechters die zich buigen over verzet van de milieubeweging en een buurtbewoner.

14 december