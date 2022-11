Man (30) uit Oss aangehouden in ziekenhuis na ongeval, drugsgerelateerde spullen in auto

Bernheze moet lokale onderne­mers meer kans geven op een klus: ‘Ze zijn vaak niet op de hoogte’

HEESCH - Een fietspad aanleggen, de aanschaf van afvalcontainers of een opknapbeurt van sportvelden. Gemeente Bernheze slingert met regelmaat via een aanbesteding een opdracht de wereld in. Lokale ondernemers zijn daar zelden van op de hoogte, totdat een bedrijf ‘van buiten’ ermee aan de haal gaat.

11 november