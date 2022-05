Man (34) uit Oss opgepakt voor misbruiken van jonge vrouw in weiland

Met een koning, kanonnen en een koets vol burgemees­ters viert Ravenstein 350 jaar bevrijding

RAVENSTEIN - Aan hoogwaardigheidsbekleders geen gebrek in Ravenstein deze zondagmorgen. Per koets worden burgemeesters Wobine Buijs (Oss), Paul Rüpp (Maashorst) en Caroline van den Elsen (Boekel) het stadje in gereden. En dan is er nog de tot leven gewekte Lodewijk XIV, de koning die de Hollanders 350 jaar geleden uit Ravenstein verjoeg.

22 mei