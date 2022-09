Man (36) die ex-vriendin meermaals verkrachtte in haar huis, moet 40 maanden de cel in

LITH - De 36-jarige Patrick S. uit Lith moet 40 maanden de cel in omdat hij zijn ex-vriendin meerdere keren verkrachtte in haar woning in Nuland. Hij krijgt ook 8 maanden voorwaardelijk en een contractverbod van vijf jaar, bepaalde de rechtbank donderdag.

De man brak in augustus 2021 in bij de woning van zijn ex-vriendin. Hij verstopte zich op zolder, hield haar daarna vast in huis en bedreigde haar met een taser en schroevendraaier.

De volgende dag durfde de vrouw het huis te ontvluchten. In de tussentijd had hij haar meerdere keren verkracht. Ze was bang dat S. haar eerdere berichten met de politie zou teruglezen over bedreigingen in het verleden en dat hij bij het zien van die berichten zó boos zou worden, dat ze het niet zou overleven.

Vooraf meerdere keren bedreigd

Uit WhatsApp-berichten blijkt dat S. het slachtoffer in de maanden voor de verkrachtingen meerdere keren heeft bedreigd met geweld tegen haar of haar familie.

S. hield al die tijd vol dat hij met zijn ex wilde praten en dat hij daarna vrijwillige seks met haar had. ,,Inbreken in iemands woning, verstoppen op zolder, het slachtoffer naar zolder lokken en vervolgens de deur op slot doen op het moment dat iemand binnenkomt, wijzen volgens de rechtbank niet op de intentie om een rustig en vrijblijvend gesprek te voeren. Dat het volgens de verdachte vervolgens ‘even geduw en getrek’ was en dat er daarna vrijwillige seks plaatsvond, vindt de rechtbank ongeloofwaardig”, aldus de rechter.

Maand extra celstraf bij contact

Patrick S. mag op geen enkele manier contact opnemen met het slachtoffer. Voor iedere keer dat hij zich hier niet aan houdt, moet hij een maand langer de cel in.