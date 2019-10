Man (60) uit Veghel overleden na eenzijdig ongeluk in Heeswijk-Dinther

Berghem helpt gezin in nood, maar hoop is nu echt weg

7:35 Het was een noodkreet die Natascha van den Akker en haar gezin niet wilden laten horen. Maar ze konden niet anders, afgelopen mei. Zij was doodziek en haar man een zzp’er; het geld was op, alle spaarpotten waren leeg. Maar Berghem deed wat het al vaker heeft gedaan: het dorp liet haar hart spreken en zamelde geld in.