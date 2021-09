Man die verdronk in Geffense Plas is 41-jarige uit Polen

video Man die uit Geffense Plas in Oss werd gehaald is overleden: ‘Hij lag zeker tien minuten onder water’

9 september OSS - Bij de Geffense Plas in Oss is woensdagmiddag door omstanders een man van de bodem gehaald. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Dat meldt de politie donderdagochtend. De identiteit van de man is vooralsnog onbekend.