Man doodgeschoten in Anna Bijnsstraat in Oss

Stint in nieuwe schooljaar weer de weg op: ‘Het is techniek hé, je kunt het maken zoals het moet’

7:39 OSS/BILTHOVEN - Stint-fabrikant Edwin Renzen weet het zeker; zijn Stint kan uit de stalling. Aangepast aan de nieuwe richtlijn die in de maak is. Want dat gaat lukken: ‘Het is maar techniek hé’. Renzen heeft zijn klanten vast aangeschreven.