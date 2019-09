Man en vrouw zwaar mishandeld door groep jongeren in Oss: afgebroken tanden, schouder uit de kom en tegen het hoofd geschopt

NS deelt uit aan 'druktever­mij­der’: gratis koffie op station Oss

1 september UTRECHT - De NS deelt maandag in de ochtendspits op station Oss gratis koffie en smoothies uit aan ‘druktevermijders’. De traktatie is bedoeld voor reizigers die de drukste treinen aan zich voorbij laten gaan en een rustiger spitstrein pakken. Op station Haarlem krijgen vroege vogels een gratis ontbijtje. En in Nijmegen kunnen reizigers dinsdag gratis ijskoffie en smoothies krijgen.