Man filmt meisje stiekem in Golfbad Oss: 'Dit is heel moeilijk te voorkomen’

Het meisje meldde het incident zelf meteen bij de kassa van het zwembad, samen met haar vader. Ze wist zelf niet wie degene was die haar gefilmd had, en aangezien de filmer nog spoorloos is, is wát er precies gefilmd is, dus ook niet duidelijk. ,,Dat komt wel binnen ja, zo'n melding”, zegt Peter-Paul Janssen, assistent bedrijfsleider van het Golfbad. ,,Voor dat meisje natuurlijk, voor haar ouders, maar ook voor ons als zwembad. Het is de eerste keer dat er van zoiets melding gemaakt is hier, voor zover ik weet.”