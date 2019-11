Man pakt taxi in Nijmegen en overvalt chauffeur in Oss

In carnavals­wa­gen komt de Sint aan in Berghem

16 november BERGHEM - Niet per stoomtrein zoals in Apeldoorn, maar in een carnavalswagen met fonkelende lichtjes kwam Sinterklaas zaterdagavond aan in Berghem. En dat valt in de smaak bij de Berghemnaren die massaal naar de intocht kwamen kijken.