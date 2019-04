Man vecht met drie gewapende overvallers in huis in Uden en raakt gewond

Berghem weer even één groot stripver­haal

8:23 BERGHEM - Meer dan drieduizend, veelal opvallend uitgedoste en kleurrijk geschminkte stripfiguren overspoelden afgelopen weekend Berghem. Inmiddels is het dorp er wel al een beetje aan gewend, want de Japan en Cosplay conventie 'Tomocon' wordt al sinds 2013 een weekend lang in en rond de Berchplaets in Berghem gehouden.