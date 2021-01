Mannen uit Arnhem en Nijmegen aangehouden in groot onderzoek internationale wapenhandel: 17 arrestaties

ARNHEM/NIJMEGEN - De politie heeft 17 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar wapenhandel in Nederland. Tussen die verdachten zitten ook mannen uit Arnhem en Nijmegen.

Een verdachte uit Oss bleek op grote schaal wapens uit het buitenland in te voeren.

De zaak startte in januari 2020, nadat de politie Noord Nederland informatie kreeg uit een vuurwapenhandel onderzoek, een aanhouding van een verdachte met een vuurwapen in Amsterdam en een aanhouding van twee verdachten in Lelystad voor het bezitten van verdovende middelen. Op in beslag genomen telefoons werden onder andere chatberichten aangetroffen over de aanschaf van vuurwapens en munitie. Dat spoorde de recherche aan om een onderzoek te starten.

Dat onderzoek leidde in mei 2020 naar een 35-jarige man uit Amersfoort met de bijnaam Luciano Pavarotti. Om deze vermoedelijke wapenhandelaar te kunnen pakken, zette de politie specialisten op het gebied van chatverkeer en een pseudokoper in. Die kocht munitie, maar ook een machinegeweer. Nadat er voldoende bewijs was vergaard, werd de verdachte op 27 mei 2020 aangehouden.



Aansluitend vond er een doorzoeking plaats in zijn woning. Bij de doorzoeking in zijn woning zijn vervolgens een groot geldbedrag, een vuurwapen en een grote hoeveelheid munitie gevonden. Onder de verdachte werden ook telefoons inbeslaggenomen. Deze toestellen zijn door experts van de digitale recherche uitgeplozen. En met resultaat: uit chatberichten kwamen nog vijf nieuwe verdachten naar voren.

Ombouwen alarmpistolen

Eén van die verdachten is een man uit Oss. Hij bleek samen met de man uit Amersfoort op grote schaal alarmpistolen uit het buitenland in te voeren. Door de Ossenaar werden de alarmpistolen omgebouwd tot echte vuurwapens. Bij een inval in de woning van deze man werden ook allerlei wapens, munitie en ombouw materiaal aangetroffen. Wat de precieze link tussen de zaak en de verdachte uit Tilburg is, is niet duidelijk.

Ook twee mannen uit Lelystad kochten vuurwapens van de man uit Amersfoort. De aangekochte vuurwapens werden vervolgens via WhatsApp te koop aangeboden aan diverse “klanten” in Lelystad en Almere. Dit resulteerde de afgelopen maanden in vijf doorzoekingen op diverse locaties in Lelystad en Almere. Bij deze doorzoekingen werden twee vuurwapens, munitie en verdovende middelen aangetroffen. Bij een derde man uit Lelystad werden nog eens twee vuurwapens en een automatisch vuurwapen aangetroffen.

Wat de rol van de Nijmeegse en Arnhemse verdachte is, is niet bekendgemaakt.

De zeventien verdachten komen uit Amersfoort, Almere, Lelystad, Oss, Drachten, Tilburg, Arnhem, Nijmegen, Soest en Nieuwegein. Bij vijftien doorzoekingen zijn 40.000 euro aan contanten, 29 vuurwapens, twee automatische vuurwapens, verdovende middelen en tien smartphones gevonden.

