Mark Rutte in Oss voor landelijke 5 mei-lezing, aan de overkant van de straat bivakkeren vluchtelingen uit Oekraïne

Vrijheid vraagt om offers. Zo luidde een van de stellingen die in het theater werden geponeerd. Premier Mark Rutte was in de foyer al gevraagd om daar een reactie op te geven. Een open deur. De strijd in de Oekraïne drukt iedereen met de neus op de feiten. Dat haalde Rutte dan ook aan. ,,De sterk stijgende prijzen als gevolg van de sancties zijn zo'n offer. Al staat dat natuurlijk in geen enkele verhouding tot wat de Oekraïners aan offers brengen.”