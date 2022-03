Martien R. mag hooguit eventjes op bezoek bij zijn op sterven liggende peetoom

Fietser en scooterrij­der botsen in Heesch, gewonde naar ziekenhuis

HEESCH - Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt door een botsing met een scooterrijder in Heesch. De bestuurder van de fiets is na het ongeluk op de Osseweg met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

22 maart