Medewerkers Organon bereid tot acties om druk op directie op te voeren

OSS - Medewerkers van farmaceutisch bedrijf Organon in Oss zijn bereid om acties te voeren voor een beter CAO-akkoord met een hoger loon. De bij de vakbond FNV aangesloten medewerkers overwegen verschillende mogelijkheden, zoals stiptheidsacties, werkonderbrekingen of zelfs een staking.

Dat is de slotconclusie van de ledenvergadering die FNV Bondgenoten donderdagmiddag hield in de Sint Jozefkerk in Oss. Er kwamen donderdagmiddag zo’n 125 medewerkers van Organon naar de twee bijeenkomsten. Massaal gaven de FNV-vakbondsleden aan het niet eens te zijn met het eindbod van de directie van Organon. De vakbonden FNV en VHP2 zijn er eerder al niet in geslaagd om overeenstemming te krijgen met Organon.

Tijdens de twee sessies werd overduidelijk dat ook de leden van FNV bij Organon het niet eens zijn met het eindbod. Volgens de vakbonden en hun leden bij Organon biedt de directie van het bedrijf veel te weinig om de koopkracht van haar werknemers te behouden. In het eindbod gaat de directie uit van een loonstijging van 4,5 procent. De vakbonden vinden dat minstens zes of zeven procent het uitgangspunt moet zijn. Bij Organon werken in totaal 1200 mensen.

‘Organon heeft geld zat’

FNV-bestuurder Paul Smink stelt dat er bij Organon ‘geld zat is’ om de medewerkers meer te betalen. ,,Koopkrachtbehoud is wel het allerminste waar de directie toe over moet gaan. Iedereen wordt geconfronteerd met hogere prijzen in de supermarkt, duurdere benzine en hoge energiecontracten. Daar gaat Organon compleet aan voorbij.” Volgens Smink heeft FNV haar leden daarom geadviseerd tegen het eindbod te stemmen.

Verder onder foto: Directie onder druk zetten

Volledig scherm De productie van anticonceptiestaafjes bij Organon in Oss. De vakbondsleden bij het bedrijf zijn tegen het CAO-eindbod van de directie. © Organon

Dat werd donderdagmiddag nog eens bevestigd door de medewerkers van Organon die de ledenvergaderingen bijwoonden. Unaniem was men er over eens dat het eindbod van de directie onaanvaardbaar is. Ook was er grote overeenstemming dat er acties voorbereid moeten worden om de directie onder druk te zetten. Daarbij krijgen de vakbondsleden van Organon steun van Lokaal FNV Maasland.

Werkgevers niet blij

Vakbondsbestuurder Smink suggereerde donderdag diverse actievormen. Stiptheidsacties zou mogelijk een eerste goede vorm kunnen zijn, aldus Smink. ,,Over het algemeen zijn werkgevers daar niet blij mee, want dan duurt het werk twee, drie keer zo lang.” Ook zou er een optocht door de stad gehouden kunnen worden, kunnen er werkonderbrekingen volgen en uiteindelijk ook een staking. Smink: ,,Maar zover is het echter nog lang niet. Dat is ook niet het doel. Dat moet je pas doen als je echt niks anders kan."

Tijdens de ledenvergadering dienden zich donderdag verschillende mensen aan die mee willen denken over welke tactiek er gevolgd wordt. Verschillende vakbondsleden maakten zich kwaad over de in hun ogen starre houding van de directie. ,,Ik werk hier al 14 jaar en heb er nooit iets fatsoenlijks bij gehad.” Of: ,,Mensen zijn het zat. We worden met een kluitje het riet in gestuurd.”