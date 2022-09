‘Megen, magie aan de Maas’: met die woorden wil Megen prominenter op de kaart komen staan

De presentatie van de slogan was het sluitstuk van een zoektocht door Toeristisch Informatiecentrum Megen (TIM). ,,Als TIM willen we Megen prominenter op de kaart zetten en dat willen we doen met een pakkende slogan", zo was de verklaring in het voorjaar. ,,Deze moet kort en krachtig duidelijk maken waar Megen voor staat, voor jou en alle inwoners. Zodat zowel jong als oud zich uiteindelijk in de slogan herkent.”