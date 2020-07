Megenaar viel ex maandenlang lastig en bekogelde haar huis met eieren

EINDHOVEN/MEGEN - Een 54-jarige Megenaar bracht zijn ex bloemen, een doos met oude spullen en bekogelde haar woning met eieren, lang nadat de vrouw hem duidelijk had gemaakt dat ze geen enkel contact meer met hem wilde. Een duidelijk geval van stalking, oordeelde de politierechter in Eindhoven.

Het slachtoffer 'pauzeerde' haar relatie met de Megenaar in het begin van 2018, omdat ze vermoedde dat hij vreemdging. Het ging daarna bergafwaarts met de betrekkingen tussen het stel, waarbij ze zich allebei niet altijd even netjes gedroegen.

"Een giftige relatie", concludeerde de rechter. Zij zag een duidelijk moment waarop deze overging in stalking. In december van 2018 stuurde de ex een brief naar de Megenaar. Daarin gaf ze aan dat ze helemaal niets meer met hem te maken wilde hebben. De man leek zich hier nauwelijks aan te storen. Een hierop volgend stop-gesprek met een agent maakte hem juist boos. "Ik woon in een dorp met 1600 inwoners", zei de verdachte gisteren, nog altijd verontwaardigd. "En dan staat opeens, op een zondagmiddag, de politie voor de deur. Het was alsof er een bom bij mij afging."

Voelde zich geen stalker

De Megenaar voelde zichzelf geen stalker en sprak over 'goede bedoelingen'. De doos met spullen die hij achterliet op haar stoep? Dat gebeurde 'op advies van een therapeut'. De bloemen die hij haar bracht? Hij wilde 'on speaking terms' komen: "We wonen toch in hetzelfde dorp." Hij besefte pas achteraf dat sommige acties 'ongepast' waren.

De verdachte bekende dat hij ook eieren tegen het huis van zijn ex had gegooid. Maar dat was 'een reactie'. Ook zijn eigen woning was ten slotte een keer besmeurd. De Megenaar kon niet bewijzen dat zijn ex hier iets mee te maken had. "Ik vind het intens triest om hier te zitten", zei de verdachte. "Ik snap dat ik sommige dingen niet had moeten doen. Maar ik vind het niet terecht dat alles op mijn bordje wordt gelegd."

De rechter legde de Megenaar voor de belaging tussen december 2018 en september vorig jaar, een voorwaardelijke werkstraf op van 200 uur, naast een contactverbod met het slachtoffer van zes maanden.