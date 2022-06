Met confetti en een eerste kennismaking viert Oss de bouw van het Walkwartier: ‘Nu is het ineens concreet’

Huisartsen­post Oss vanaf maandag opnieuw tijdelijk dicht: tekort aan medewer­kers

OSS - Wie in de doordeweekse avonduren een acuut medisch probleem heeft dat spoed vereist, kan tijdelijk niet terecht bij de huisartsenpost in Oss. Omdat er een tekort is aan zorgmedewerkers, zijn mensen uit de Osse regio vanaf maandag drie weken lang aangewezen op de huisartsenpost bij ziekenhuis Bernhoven in Uden.

16 juni