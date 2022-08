Met een acrobaat en een eerbetoon trapt Oss de kermis van 2022 af: ‘Als de mensen happy zijn, dan wij ook’

100 jaar pharma Wordt hier een nieuw medicijn tegen malaria gemaakt? Biologisch onderwijs is terug op Pivot Park

OSS - Het chemisch en biologisch onderwijs is terug in Oss. Op Pivot Park verzorgt de HAN het lectoraat waarbij de ontwikkeling van medicijnen centraal staat. ,,Hopelijk leidt dit tot nieuwe of betere geneesmiddelen.’’

16:06