Met wat meer aandacht voor jongeren en vissers ziet politiek Oss de nieuwe Geffense Plas wel zitten

Lassen in ‘saunaloods’ en nóg drie nadelen van werken aan een carnavals­wa­gen met 25 graden

SCHAIJK - 27 graden op de teller, lassen in een korte broek, andere verplichtingen en meer zin in zwemmen dan timmeren. Bij CV Schôn Gekwakt uit Moesland (Schaijk) weten ze nú echt waarom carnaval een winterfeest is, zeker als het op het bouwen van een wagen aankomt. Het allergrootste nadeel is dan nog niet eens genoemd.

13 mei