Militaire helikopters oefenen met laagvliegen boven de Maas tijdens ‘Cold Storm’

KBO Schaijk gaat met film Teenbeat ‘back to the sixties’

15 oktober SCHAIJK/ERP - Het wordt de tweede keer dat de 750 leden tellende KBO in Schaijk de film Teenbeat van de Erpse cineast Antoon Kerkhof gaat vertonen. Dat gebeurt woensdag 20 oktober om 14 uur in de Phoenix in Schaijk. Ook in Erp is de film nogmaals te zien.