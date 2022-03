Minister Jetten in Geffen: ‘Noodzaak windmolens in Duurzame Polder groter dan ooit’

GEFFEN - De noodzaak om in de Duurzame Polder - het poldergebied tussen Oss en Den Bosch - snel windmolens te plaatsen, is er door de oorlog in Oekraïne alleen maar groter op geworden. Volgens minister Rob Jetten van Klimaat en Energie, moet er haast gemaakt worden met de bouw van dergelijke windmolenparken en wil hij daar alle mogelijkheden voor creëren, zoals verkorting van vergunningprocedures.

Minister Jetten liet zich maandagmorgen in Geffen bijpraten over het project Duurzame Polder, dat is opgezet om door middel van windmolens en zonneparken te komen tot een duurzame opwekking van energie. De gemeente Oss wil in de Duurzame Polder - het gebied ten noorden van Geffen en Nuland en ten zuiden van Lith en Maren-Kessel - windmolens plaatsen om in 2050 energieneutraal te zijn. In het Bossche gebied moeten, naast windmolens, ook zonnevelden komen.

Windcollectief Oss-Den Bosch

Het gesprek tussen Jetten en de vertegenwoordigers van het project Duurzame Polder vond plaats op het Geffense melkveebedrijf van Corne van der Doelen, waar het Windcollectief Oss-Den Bosch vergadert en plannen uitwerkt om windmolens te realiseren. Volgens Jetten is het belang van projecten als Duurzame Polder uitermate groot. ,,Vooral omdat deze plannen van onderaf komen. Niet van bestuurders, maar van de mensen om wie het gaat en die de plannen moeten dragen.”

Bestuurders van de projectgroep Duurzame Polder in gesprek met minister Jetten. Met van rechts naar links: Mike van der Geld, Johan van der Schoot, minister Jetten en gedeputeerde Annie-Marie Spierings.

Volgens de minister is er haast geboden om snel meer duurzame energie op te gaan wekken. ,,De keiharde realiteit en actualiteit van de afgelopen weken bewijst dat het heel hard nodig is. In de komende weken kom ik met nadere plannen voor uitbreiding van windparken op de Noordzee, maar ook initiatieven als de Duurzame Polder zijn ontzettend belangrijk.”

Jetten zint op maatregelen om de doorloopsnelheid van plan tot realisatie van wind- en zonneparken te verhogen. Zo wil hij onder meer kijken of het mogelijk is om de vergunnings- en bezwaarprocedures te verkorten.

Protest en weerstand

Jetten vindt het gebied tussen Oss en Den Bosch uitermate geschikt voor de realisatie van windmolens en zonnevelden. Hij zei er zich terdege van bewust te zijn dat er ook protest en weerstand tegen de bouw van de zonnevelden en windmolens is. ,,Natuurlijk is er weerstand. Maar ik denk juist dat windmolens heel goed kunnen mixen met veeteelt. De koeien kunnen onder de molens grazen en er kan ook mais geplant worden.”

Desondanks zegde Jetten toe dat er goed gekeken moet worden naar de belangen van de bezwaarmakers. ,,We moeten zuinig zijn op ons buitengebied, maar we hebben wel energie nodig.”

Minister Jetten in gesprek met veehouder Corne van der Doelen, een van de initiatiefnemers van Windcollectief Oss-Den Bosch.

Ook de wethouders Johan van der Schoot (Oss) en Mike van der Geld (Den Bosch) wezen op het grote belang van de Duurzame Polder. ,,We zullen schouder aan schouder werken om hier snel duurzame energie te gaan opwekken", aldus Van der Geld. Zowel hij als Van der Schoot liet zich niet verleiden tot het noemen van aantallen van molens en zonnevelden. Evenmin lieten ze zich uit over data van oplevering. ,,Maar dat er haast is geboden, is wel duidelijk. Dat zien we nu wel door de situatie in Oekraïne. De wereld is er anders door geworden", aldus Van der Schoot.