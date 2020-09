Minister stuit op Maasdijk bij Dieden op demonstranten tegen stort van granuliet

Oss wil na dood Arie den Dekker geen verwarring meer over gedenkplek­ken en zet regels op papier

1 september OSS - Na de dood van Arie den Dekker kreeg Oss zó veel vragen over herdenkingsplekken dat de gemeente de regels nu voor het eerst op papier heeft gezet. In de beleidsregels staat dat de gemeente terughoudend is met de verzoeken voor monumentjes. En dat zelfs een tijdelijke gedenkplek aan strenge regels moet voldoen.