Moet Bernheze extra vluchtelingen opvangen? De gemeenteraad mag het zeggen

GroenLinks vangt bot bij ‘eigen’ wethouder; kap bomen Herpen gaat door

OSS/HERPEN - De kap van twintig grote esdoorns in Herpen is onontkoombaar. Dat antwoordt wethouder Dolf Warris (GroenLinks) op kritische vragen van de fractie van GroenLinks in Oss. De bomen moeten wijken voor een nieuwe weginrichting.

20 september