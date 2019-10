Moord op vishandelaar uit Oss leidt naar misdaadfamilie

Hij was voor zijn dood geen bekende van de politie. Buurtbewoners noemden hem ‘een vriendelijke man’, die al zo’n tien jaar in hun midden woonde. Boudewijn Kerbusch (58) was voor velen een goede buur. Een gezinsman ook uit de categorie ‘niets mis mee’. De Ossenaar verdiende zijn geld met het runnen van een vishandel, veronderstelde vrijwel iedereen. Tot zover niets bijzonders.



Maar dan, een oktoberochtend in 2004, iets na 8 uur. Kerbusch laat zijn hondje uit. Dat deed hij vrijwel iedere dag. Zelfde tijdstip, zelfde plek. Op het grasveldje achter zijn woning, een hofje gelegen tussen de Sint Sebastiaan- en Sint Anthoniusstraat vlak bij het centrum van Oss, wordt Kerbusch van dichtbij neergeschoten. De schutter stapt in een Audi en vertrekt. Nog dezelfde dag wordt de (vlucht)auto compleet uitgebrand gevonden in Wijchen, bij Nijmegen.