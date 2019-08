Na kinderlintje maakt Niek (16) ook kans op Nationale Kinderprijs voor ‘heldenrol’ bij spoordrama Oss

Wel thuislozen in Oss, maar 'slapen in een kuil hóeft niet'

8:25 OSS -Landelijk gezien zou het aantal daklozen de afgelopen tien jaar verdubbeld zijn. Niet in Oss, want échte daklozen kent Oss niet menen ze bij de opvang in het Verdihuis. Thuislozen wel, die langs familie en vrienden zwerven. En af en toe buiten slapen. In een kuil aan de Gasstraat bijvoorbeeld.