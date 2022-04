Na twee jaar corona eindelijk 20ste editie kloosterwandeltocht

Provincie en Oss botsen over klooster Megen: investe­ring voor Clarissen op losse schroeven

MEGEN - Brabant en Oss worden het maar niet eens over een prijzige renovatie van het Clarissenklooster in Megen. Als de gemeente niet overstag gaat, staat de hele verbouwing op losse schroeven. ,,We hebben 65 kerken en kloosters. Waarom hier wel investeren en daar niet?”

29 maart