Na vier jaar weer een kermis op de Bleek tijdens de Ravensteinse Dagen

Na een aantal magere jaren wilde in 2019 geen enkele exploitant meer naar de kermis in Ravenstein komen. Een groep inwoners pakte daarna de handschoen op. Maar net toen zij voor het eerst wilden uitpakken, brak de pandemie uit. Na een online editie in 2021 komt het er in het komende Hemelvaartsweekend dan eindelijk van.

,,Ik denk dat we echt wat leuks gaan neerzetten voor jong en oud", zegt organisator Kevin de Louw. ,,Voor de jeugd vooral in de feesttent, voor de wat ouderen op het terras. Met attracties, een braderie, muziekbingo en zelfs een stormbaan.”

Bomvol

De Ravensteinse Dagen vinden plaats op de Bleek. Dat is dezelfde locatie die in beeld is voor het nieuwe dorpshuis Vidi Reo. Wanneer de werkzaamheden beginnen, zouden de festiviteiten dus moeten verplaatsen. ,,Laten we eerst van deze editie maar eens een succes maken", zegt De Louw. ,,Het zal echt nog wel even duren voordat er een schop de grond in gaat.”