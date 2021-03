Nederland is Europees kampioen stilzitten en daarom bedacht dit bedrijf kruk waar je op móet bewegen

2,5 jaar cel voor fulltime dealer in Geffen

19 maart DEN BOSCH/GEFFEN - Een 27-jarige Armeniër had een dagtaak aan de handel in allerlei soorten drugs. Dat blijkt uit de duizenden berichten op zijn mobiele telefoons. De man opereerde vanuit een woning in Geffen en sprak met zijn klantenkring steevast af ‘bij de Jumbo om de hoek’. De rechtbank veroordeelde hem vrijdag tot 2,5 jaar gevangenisstraf.