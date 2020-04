Negen dagen spoorwerk tussen Den Bosch en Nijmegen: poosje geen treinverkeer

Het is behelpen met pinnen in Lith: ‘Maar we kunnen er niks aan doen’

9:06 LITH - Het is behelpen voor de inwoners van Lith die contant geld nodig hebben. Dorpshuis De Snoeck is gesloten vanwege het coronavirus en dus is de geldautomaat binnen niet bereikbaar. Ook de flappentap in de naastgelegen Plus-supermarkt is buiten gebruik gesteld. Inwoners, vooral ouderen, kampen al enkele weken met dit ongemak.