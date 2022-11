Nieuwe ‘cultuurclub’ Geffen heeft niet de pretentie om Lievekamp na te doen

GEFFEN - Ze hebben met Mark van de Veerdonk al meteen een grote vis weten te strikken. Toch wil het bestuur van MFC De Koppellinck niet theater De Lievekamp nadoen. Maar met enige regelmaat een culturele avond verzorgen op het podium in Geffen, dat is wel het doel.

In 2011 opende Multifunctioneel Centrum De Koppellinck haar deuren en bood daarmee onderdak aan onder meer basisschool De Wissel, Muziekvereniging WIK, peuterspeelzaal ‘t Beertje en diverse verenigingen uit het dorp.

Maar het podium werd maar mondjesmaat ingezet. Tot daar vorig jaar verandering in kwam, onder andere door de inbreng van bestuurslid Bert van Laarhoven. ,,We hebben het podium onder handen genomen, de geluidsapparatuur heeft een update gehad en ook de verlichting is aangepast", zegt Van Laarhoven. ,, Recht Vur Zunne Roap heeft hier twee uitverkochte voorstellingen gegeven en daarna bleek er meer vraag te zijn om ons podium te gebruiken. Inmiddels zijn voorbereidende carnavalsactiviteiten al vastgelegd, alleen de prinsonthulling vindt nog plaats in zaal ’t Haasje.”

Warme contacten in de theater- en muziekwereld

Om nog meer leven in de brouwerij te krijgen, zette Van Laarhoven een werkgroep op met een aantal gelijkgestemden. ,,Zo’n professioneel podium verdient het om veel en vaak te worden gebruikt. Wij moeten ervoor zorgen dat onze bezoekers tevreden naar huis gaan, eventueel na een afsluitend bezoekje aan onze foyer. De mensen met wie ik samenwerk hebben hun sporen verdiend. In het groepje zitten mensen uit de organisatie van Strooipop, mensen met warme contacten in de theater- en muziekwereld en leden van Recht Vur Zunne Roap", aldus Van Laarhoven.

Quote Iedereen die zich geroepen voelt om zo’n avond te vullen, mag zich melden Bert van Laarhoven

,,Onze doelstelling is om laagdrempelig te blijven door eens per maand iets creatiefs op het podium te bieden. Je kunt dan denken aan een filmavond, een muzikaal optreden, iemand die zijn spannende boek komt presenteren, toneel, cabaret, het maakt eigenlijk niet uit. Iedereen die zich geroepen voelt om zo’n avond te vullen, mag zich melden. Er lopen ook al contacten met Theater De Lievekamp, we kunnen natuurlijk op allerlei gebied veel profijt hebben van zo’n groot theater binnen onze gemeente. Ook met Cultureel Centrum De Pas zijn we in overleg. Maar we niet de pretentie om De Lievekamp na te doen.”

Op 6 januari staat cabaretier Mark van de Veerdonk op de planken van het cultuurpodium in de Koppellinck met zijn voorstelling Podiumbeest Ontsnapt !