Nieuwe kans voor Rotterdamse oplichter: werkstraf voor man die zich verkoop gestolen Mini Cooper niet kan herinneren

Spijt van vorige leven

B. heeft geen idee of hij de dader was. Hij had een flink strafblad en pleegde in die tijd veel feiten. Een oplichting met een auto? Dat kwam hem niet vreemd voor. Hij vond zelf ook dat hij leek op een foto van de verkoper. Maar herinneren deed hij het niet. “Als ik het was, dan bied ik mijn excuses aan. Ik heb zwaar spijt van mijn vorige leven.” B. had inmiddels een gewone baan en was begonnen met het afbetalen van zijn schulden. Hij zou zijn werk mogelijk verliezen bij een nieuw verblijf achter tralies.