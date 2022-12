Nog drie kandidaten in de race om Geffense Plas over te nemen: ‘Het wordt nu concreet’

Verdachte van brandstich­ting Schaijk moet proces in de cel afwachten, justitie verdenkt Ossenaar van poging tot moord

DEN BOSCH/SCHAIJK - Ossenaar Chris G. (41), de man die volgens het Openbaar Ministerie op 7 april 2022 het chalet van zijn ex-vriendin in Schaijk in brand stak, moet de behandeling van zijn strafzaak in de gevangenis afwachten.

15 december