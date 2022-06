Nulandse Ans woont al zo’n 45 jaar in The States met Stuart: ‘Nergens zo'n lekkere friet als in Nederland’

En dan floept ineens dat whatsappje op het scherm. Om 22.51 uur. En dat na een wel heel ‘very long distance call’ met negen uur tijdsverschil. Dat oud-Nulandse Ans Ellis-van der Doelen (71) toch wel even wil melden wat ze het allerergst mist. ‘Zomaar effe bij iemand binnenwippen voor een bèkske koffie. Kuukske erbij, al weet ik niet of dat nog zo is. Nou, Amerikanen doen dat niet’. Einde bericht.

Het is een aanvulling op wat ze eerder vertelde: dat het water haar in de mond loopt bij de gedachte aan een Bossche Bol. Of een frietje mayonaise. Met ’n vettig kroketje erbij. ,,D’r is nergens zo’n lekkere friet als in Nederland. Geloof me maar.”