Oekraïense vrouwen koken in pop-uprestaurant: 'Het liep meteen al storm’

Stille Getuigen Koetshui­zen goed voor politie, brandweer, zusters en kunsthan­del

OSS - Het voormalige koetshuis van Hendrik Jurgens in de Kruisstraat, naast de Groen Engel, krijgt een nieuwe bestemming. In het monumentale en uiterlijk vrijwel ongeschonden pand uit 1875 komen een muziekstudio en twee woningen. Het pand wordt met respect voor het verleden aangepast. De gevelindeling zal altijd blijven tonen waar de koetsjes, de paarden en het hooi naar binnen gingen. We zoomen eens in op de koetshuizen van Jurgens.

4 juli