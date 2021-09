Omstanders halen man uit De Geffense Plas in Oss, slachtoffer naar het ziekenhuis

Plotseling brak er rond de klok van 15.00 uur lichte paniek uit bij de zuidzijde, het onbetaalde gedeelte, van de Osse plas. Een man zou zich voor langere tijd onder water begeven, waarna diverse badgasten in actie kwamen. In het water zochten zij naar de man en troffen niet veel later, op vier meter diepte, een lichaam aan. De man is met behulp van een surfplank naar de kant gebracht.

Hartmassage

In afwachting van de ingeseinde hulpdiensten, pasten omstanders een hartmassage toe. Ambulancepersoneel nam de behandeling van het slachtoffer daarna over. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het met hem gaat. Ook landde er ter assistentie een traumahelikopter. Het is niet bekend of de trauma-arts in actie is gekomen.