Onbekende wandelt Osse voedselbank binnen en laat 1000 euro achter

Zulke bezoekers zien ze graag, bij de Voedselbank. Op de dag dat de voedselpakketten worden uitgedeeld kwam een voor de vrijwilligers van de Voedselbank onbekende man binnenlopen. ,,Hij had een doos bij zich, die wilde hij komen doneren, zei hij”, vertelt Henk Snijders van de Voedselbank. ,,Er zaten spullen in uit zijn kerstpakket. En toen hij die had neergezet, zei hij dat hij ook nog een geldbedrag had om te schenken, en trok hij twintig briefjes van vijftig uit zijn binnenzak.”

Kippenvel

De man, die volgens Snijders zelf geen publiciteit wil voor zijn gulle gift, zei het geld niet nodig te hebben.



,,We stonden eerst natuurlijk met onze mond vol tanden. Maar daarna volgde een mooi gesprek. Hij vertelde dat hij zelf vroeger ook in de problemen had gezeten, en dat hij toen door anderen geholpen was. Hij had nu een goed pensioen, en niet al zijn geld nodig.



Dus had hij wat gespaard, en dat schonk hij aan ons. Dat is natuurlijk om kippenvel van te krijgen. We hebben hem uitvoerig bedankt.”



De Voedselbank in Oss bedient wekelijks 210 huishoudens, in Oss, Bernheze en Landerd. In het jaarverslag van 2018 staat dat er in totaal in dat jaar bijna 28 duizend euro gedoneerd werd, door particulieren, bedrijven en vaste sponsors.