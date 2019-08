Onschuldige jongen bedreigd om voetballen met jong egeltje in Oss

Brommobiel botst met onopval­lend politie­voer­tuig in Oss

15:48 OSS - Een onopvallende politieauto en een brommobiel zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising tussen de Kleinussenstraat en de Hazenkamplaan in Oss. De bestuurster van de brommobiel, een vrouw op leeftijd, is in de ambulance nagekeken.