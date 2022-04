Ook provincie lapt 150.000 euro voor WK rolstoeltennis in Oss

De ITF Wheelchair Tennis Masters vinden plaats van 30 oktober tot en met 6 november dit jaar. Gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA) spreekt in een memo aan Provinciale Staten van een internationaal tennistoernooi op wereldniveau voor rolstoeltennis. ‘De wereldtop (8 beste spelers) van zowel de heren als de dames strijkt in november 2022 neer in Oss.’