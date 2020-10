Ook telefoons bende rond crimineel Martien R. gekraakt: ‘Die Barretta heb ik altijd bij me, maatje’

DEN BOSCH/ OSS - Het Openbaar Ministerie heeft op telefoons van Martien R. en zijn neef Toon een groot aantal gesprekken en notities over handel in drugs en wapens. Na de arrestatie van Martien R. zag de politie ook dat enkele van zijn handlangers spullen weghaalden uit diens woning aan de Koolzaadweg in Berghem.

Het Openbaar Ministerie maakte dat maandagmorgen bij een nieuwe tussentijdse zitting in de rechtbank van Den Bosch tegen de leider van de Osse woonwagenfamilie.



In de middenconsole van de Mercedes waarin Martien R. op 13 november in Oss werd gearresteerd, vond de politie een telefoon met daarop elf notities en steekwoorden die volgens het Openbaar Ministerie duiden op de handel in drugs.



In de notities ging het bijvoorbeeld om ‘restant blokken’ en ‘25.000 inklaarder’. Bij het eerste zou het gaan om blokken cocaïne, bij het tweede om het geldbedrag waarmee een inklaarder in de Antwerpse haven zou zijn omgekocht. Martien R. wordt onder meer verdacht van de invoer van een cocaïnetransport van 1571 kilo.

Quote Het touw hangt al om mijn nek, maar speel het spel volgens de regels. Martien R., verdachte

‘Dirty Harry’

Bij Martiens neef Toon R., die op 18 mei werd aangehouden in een vakantiehuisje in Ede, wist de politie telefoongesprekken te kraken via het het bij criminelen populaire netwerk Encrochat.



Onder de naam ‘Dirty Harry’ zou Toon R. hebben gesproken over wapens (‘Die Barretta heb ik altijd bij me, maatje’) en over de grondstoffen die hij nodig had voor het maken van drugs. Bij het vakantiehuisje in Ede werden jerrycans met zoutzuur en apaan gevonden, beide grondstoffen voor het maken van synthetische drugs.



De officier van justitie meldde ook dat de politie zag dat Anton R., de zoon van Martien, een peilbaken plaatste onder de auto van een Belgische ondernemer met wie de familie een cocaïnetransport zou hebben opgezet. ,,Kennelijk wilde men de gangen van de Belgische compagnon controleeen’’, aldus de officier van justitie.

Woning Berghem

Op de dag van de arrestatie van Martien R., in de buurt van het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat in Oss, zag de politie ook tal van bewegingen rondom het de woning aan de Koolzaadweg in Berghem.



Volgens het Openbaar Ministerie was dat een van de woningen waar Martien R. verbleef. ,,We zagen dat er goederen en voertuigen werden weggehaald.’’



Martien R. zei dat hij ‘niks te maken heeft’ met de twee cocainetransporten waar hij van verdacht wordt. Hij en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers maakten zich maandagmorgen boos over de mededeling van het Openbaar Ministerie dat het de onderzoeksinformatie niet meer digitaal ter beschikking stelt aan de dertien verdachten die nog vastzitten.



Kuijpers hekelde ook de strategie van het Openbaar Ministerie om de informatie telkens in stukjes naar buiten te brengen. ,,In het persbericht heeft het Openbaar Ministerie het over nieuwe informatie, maar dit stond al allemaal in de eerste dossiers.’’

Semtex

Martien R. beschuldigde beide officieren van justitie er ook van dat ze mensen uit het criminele circuit tegen hem opzetten. ,,Dan wordt ze willens en wetens allerlei zaken voorgehouden die hen kwaad maken. Eentje had er al wat Semtex gekocht, bedoeld om mijn huis op te blazen. Het is één groot circus, een poppenkast. Het touw hangt al om mijn nek, maar speel het spel volgens de regels.’’



De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is in de eerste helft van 2021.