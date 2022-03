Oorlogsnieuws is van alle tijden, Oss verkeerde op 8 maart ooit in staat van beleg

Stille GetuigenOSS - Het kost opmerkelijk weinig moeite om in deze gewelddadige tijden, historisch oorlogsnieuws te vinden dat ooit ook op 8 maart de voorpagina’s van de kranten haalde. Oss kampte honderd jaar geleden slechts met een hevige voorjaarsstorm, met de gewelddadige nasleep van een liederlijk carnaval en het beleefde twee dagen later een rumoerige raadsvergadering. In vergelijking met het wereldnieuws stelt dat niets voor.

Nemen we die 8e maart eens onder de loep. Op 8 maart 1945 bombardeerde Amerika, de stad Tokio. Er vielen 83.793 doden en toen moesten in augustus de twee atoombommen (samen 390.00 slachtoffers) nog komen. Op dezelfde dag, maar dan in 1942 bracht een Japanse torpedobootjager de Nederlandse mijnenveger Jan van Amstel tot zinken en capituleerden de strijdkrachten in Nederlands-Indië. Veel later, op 8 maart 1950, maakte de Sovjet-Unie bekend voortaan ook over een atoombom te beschikken.

Diverse tegenstrijdigheden

In 1916 verklaarde Duitsland op 8 maart de oorlog aan Portugal. Een jaar later brak op die dag in Sint Petersburg de Russische Revolutie uit. Drie edities lang was de voorpagina van De Stad Oss hieraan gewijd. Aanvankelijk was het lastig betrouwbaar nieuws uit Rusland te krijgen maar uitgever Jan Acket verzamelde voor zijn Osse lezers uit verschillende nieuwsbladen berichten uit Sint Petersburg, Berlijn, Kopenhagen, de Zwitserse en Franse pers. Nieuws van uiteenlopende aard, constateerde Acket, die daarmee een poging deed de diverse tegenstrijdigheden te verklaren.

Bevelen opvolgen

Zijn in die jaren van de Grote Oorlog goed gelezen Stad Oss stond in maart 1917 ook in het teken van de staat van beleg die voor Oss en dertig omliggende plaatsen met ingang van 26 maart was afgekondigd. Burgemeester H. van den Elzen moest namens luitenant-generaal Willem Hendrik van Terwisga, commandant van het veldleger, ‘proclameren’ dat de bevolking in het aangewezen gebied, de bevelen diende op te volgen van ‘schildwachten en patrouilles’, dat samenscholingen verboden waren en dat het eveneens verboden was informatie over militaire maatregelen bekend te maken. Nadrukkelijk ook niet via de drukpers, las Jan Acket.

Aankondiging van de staat van beleg in Oss en dertig omliggende plaatsen (1917)

Oorlogsnieuws verdween niet

In 1922 was de Eerste Wereldoorlog weliswaar gestreden, maar het oorlogsnieuws verdween niet uit de kolommen van de krant. Honderd jaar geleden begon Turkije een offensief tegen Griekenland waarbij o.a. Smyma werd veroverd, waar de Grieken gedwongen werden te vertrekken en waar opnieuw de Armeniërs gedood werden. Tezelfdertijd in Oss blikte pater Eugenius Driessen in zijn politieke cursus voor vrouwen terug op de vijf jaar eerder uitgebroken opstand in Sint Petersburg met een college over staatsgezag en revolutie. De Osse geestelijkheid concentreerde zich vanaf de kansel op de dronkenschap tijdens het achterliggende carnaval waarbij de politie moest ingrijpen bij een dronkenmansknokpartij op de Hescheweg.

Burgemeester H. van den Elzen kreeg in 1922 van de raad uiteindelijk een salarisverhoging van vijfhonderd gulden. Voorgesteld was duizend gulden.

Salaris verhogen

De Osse raad besloot in een rumoerige vergadering met boegeroep en gejoel, het jaarsalaris van de burgemeester Van den Elzen en secretaris J. Pulles toch met 500 gulden te verhogen naar respectievelijk 5.000 en 4.500 gulden en unaniem dat van de wethouders Van Erp en Van Dinther ongewijzigd te laten. De wethouders onthielden zich wijselijk van stemmen. Aldus bewaarden zij de vrede.

Luitenant-Generaal Willem Hendrik van Terwisga, tijdens de staat van beleg in 1917 in Oss de machtigste man.