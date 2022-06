Opluchting en vrolijkheid na het verlossende eindexamenwoord, vlag uit bij veel leerlingen maar sommigen moeten nog herkansen

Met drie negens op zijn cijferlijst was het niet echt een verrassing dat Tom Elbers (16) uit Nistelrode het HAVO-diploma binnen hengelde. ,,Ik stond er heel goed voor en er was geen enkele toets die het mij echt lastig maakte, hoewel er geregeld pittige opdrachten bij zaten. Maar het is wel je eindexamen dus je weet maar nooit, hoewel ik niet echt in de zenuwen heb gezeten. Het meest nerveus maakte ik me nog voor die vakken waar ik het beste gemiddelde had zoals wiskunde waarvoor ik 8,8 stond bij het begin van het eindexamen, je wilt zo’n punt dan graag behouden. Het resultaat was een 9,5, dus uiteindelijk nog hoger dan bij aanvang.” Ondanks het lange wachten was het een rustig dagje: ,,Mijn scooter had onderhoudsbeurt nodig en ik heb toch ook nog een terrasje gepikt, want tenslotte moest er geluncht worden’. Ook de komende twee schooljaren zal Tom op het Titus Brandsma Lyceum te vinden zijn: ,,Ik ga inderdaad doorstromen naar het VWO. Daarna ? Ik vind het heel lastig om vooruit te kijken, ben nog jong en kan nog alle kanten op. Zoals ik er nu tegenaan kijk, wordt het straks psychologie of economie. Of dat vanuit huis gebeurt of op kamers laat ik afhangen van de opleiding die ik uiteindelijk kies.”