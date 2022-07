Opnieuw woning beschoten in Oss, bewoonster zat binnen

OSS - Een woning aan de Veekraal in Oss is vrijdagnacht rond 00.30 uur beschoten terwijl de bewoonster binnen was. Dat meldt de politie. Een dag eerder werd ook al een woning aan de Merelstraat beschoten.

Anders dan het schietincident een dag eerder aan de Merelstraat, lijkt het dit keer om een enkel schot te gaan. De bewoonster was thuis, maar niemand raakte bij het schietincident gewond.

De Veekraal is een relatief nieuwe wijk aan de rand van Oss, in de buurt van de Macharenseweg. De beschoten woning bevindt zich in een autovrij hofje, het beste bereikbaar met de fiets of een scooter.

Volgens de politie is er nog veel onduidelijk. Het onderzoek is aan de gang.

Vaker incidenten

In de nacht van donderdag op vrijdag was er ook al een schietpartij in de Merelstraat in Oss. Ook daar werd een woning onder vuur genomen, maar dat was waarschijnlijk een vergissing. De bewoner was immers een week eerder overleden.

De Merelstraat ligt in de Schadewijk, een oude volksbuurt waar vaker incidenten plaatsvinden. In april werd in dezelfde wijk nog iemand op klaarlichte dag doodgeschoten aan de Leeuwerikhof, ongeveer 150 meter verderop.