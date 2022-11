Opsteker voor nieuwe wijk Ravenstein: overheden steken samen 11 miljoen euro in spoortunnel

Door het celibaat werd Henk Peters geen priester: ‘Leven zonder partner wil ik niet’

OSS - Hij is gepensioneerd als onderwijsbestuurder, maar met zijn 75 jaar is Henk Peters in Oss nog steeds erg actief als vrijwilliger in de Titus Brandsmaparochie. Zoon en Tweede Kamerlid René lijkt veel op hem; maar ‘hij kan beter uitleggen, hij is een stuk geduldiger’.

10 november